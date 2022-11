Il Chebicchè alla Fabbrica dei Colori: appuntamento per bambini a Vinci

Domenica alla Fabbrica dei Colori per conoscere e ascoltare le avventure di uno squaletto, “Il Chebicchè”, pronto a emozionare bambine e bambini dai 3 ai 10 anni di età, e per mettersi in gioco in un divertente laboratorio creativo. Appuntamento da non perdere, a Vinci con il libro “Il Chebicchè, sembra ma non c’è”, una fiaba che parla di diversità e di emozioni, di reazioni e di consapevolezza, della capacità di cogliere il bello di ognuno e anche di se stessi: sarà presentato domenica 6 novembre 2022, dalle ore 16 alle ore 19 presso La Fabbrica dei Colori APS, Via Don Ezio Canovai n.1-3 a Sovigliana. Ci saranno Pietro, 6 anni, l’ideatore della storia, Lucia, la sua mamma autrice del testo e Damiano l’illustratore del racconto.

“Il Chebicché” è una storia che parla di quando ci sentiamo esclusi e non apprezzati, di quando crediamo di non essere abbastanza e siamo sopraffatti da emozioni negative. Ma racconta anche di quando abbiamo il coraggio e la forza di guardare dentro a questo vortice, anche accettando l’aiuto di qualcuno, e riusciamo a ritrovare la nostra strada e la stima in noi stessi.

Capire e sperimentare la ricchezza e la positività delle differenze sin dall’infanzia è una pratica fondamentale, favorisce il benessere e la crescita dei bambini e permette di vedere e comprendere la bellezza di un mondo a colori, assolutamente irregolare e tutto diverso. Il Chebicché nasce proprio per incoraggiare la curiosità degli aspetti differenti dell’esistenza e per aiutare a capire, conoscere e vivere le emozioni, in modo da concorrere, nel suo piccolo, alla costruzione di una comunità davvero inclusiva.

IL LIBRO

La parola 'chebicché', un po' strana ma così originale e poetica, nasce grazie a Pietro, il quale la utilizza per indicare uno dei suoi animali preferiti: lo squalo. Ed è questa parola che ha dato vita, quasi da sola, a una storia in rima, scritta dalla mamma di Pietro, Lucia, illustrata da Damiano Salvadori ed edita da Federighi Editori. Il racconto si riferisce a tutte le infinite variabili di diversità di cui è ricca la natura: fisiche, culturali, etniche, religiose, di genere e altre ancora. E riguarda soprattutto le emozioni così difficili da riconoscere, da comprendere e da gestire, da piccoli ma anche da grandi.

INFO E PRENOTAZIONI

L’incontro-laboratorio è rivolto a bambini da 3 a 10 anni, accompagnati da un adulto. Per prenotarsi è sufficiente scrivere a info.lafabbricadeicolori@gmail.com o chiamare/scrivere al numero 333 1060715.renze.

