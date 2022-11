La Pro Ponte Etrusca in visita a Volterra

La Pro Ponte Etrusca ONLUS è una Associazione culturale di Ponte San Giovanni promotrice della manifestazione “Velimna gli Etruschi del Fiume” dedicata alla conoscenza della civiltà etrusca e con la quale si vuole valorizzare e dare testimonianza ai reperti presenti nel nostro territorio in particolare l’Ipogeo di Volumni e la Necropoli del Palazzone richiamo di turisti e visitatori da tutto il mondo.

La manifestazione partita nel 2002 giunge quest’anno alla XX edizione e il progetto culturale che si è realizzato nel corso del tempo ha raggiunto ormai una importanza ed un interesse che si estende non solo a livello regionale ma anche oltre. Molti sono stati gli argomenti trattati nelle varie edizioni tra cui: la donna etrusca, a tavola con gli etruschi, il vino, lo sport, la guerra, la religione, la Perugia etrusca, la scoperta dell’Ipogeo, la lingua e la scrittura…. Tali temi sono stati illustrati da conferenze, rievocazioni in costume e da mostre sul tema dell’anno allestite presso la sala CERP della Rocca Paolina a Perugia.

“Capolavori dell’arte etrusca” è l’argomento scelto per festeggiare questi 20 anni di attività ponendo l’attenzione sulle numerose eccellenze artistiche etrusche.

Nel corso di questi vent'anni “Velimna” ha promosso e realizzato diversi gemellaggi culturali con autorevoli città dell’antica Etruria tra cui Orvieto, Cortona, Chiusi, Arezzo, Cerveteri, Tarquinia, Vetulonia, Viterbo, Pitigliano e Vulci e nel contempo sono state organizzate visite ai relativi musei e siti archeologici.

Quest’anno il gemellaggio culturale attivato è stato con la bellissima città di Volterra, la prima città Toscana della Cultura 2022.

Il 30 ottobre ci siamo recati con un nutrito gruppo di persone a Volterra dove abbiamo visitato la città e il Museo Etrusco “Mario Guarnacci” con il suo nuovo allestimento.

Nella mattinata si è svolto l’atteso incontro con il rappresentante del Comune di Volterra nella persona dell’Assessore Dario Danti che è stato per noi un punto di riferimento essenziale per l’organizzazione della visita.

A seguire sono state consegnate all’Assessore alcune pubblicazioni realizzate nel corso degli anni dall’Associazione Pro Ponte Etrusca quale atti dei Convegni oggetto delle varie edizioni di Velimna, la guida della Perugia etrusca e il Volume “Gli Etruschi per Velimna” una pubblicazione che rappresenta un valido strumento didattico per lo studio della civiltà etrusca nelle scuole creando curiosità e interesse per questa civiltà e configurandosi anche come un’utile guida per coloro che vogliono avvicinarsi alla cultura degli Etruschi.

Con queste poche righe l’Associazione Pro Ponte Etrusca ONLUS intende esprimere un sentito ringraziamento all’amministrazione comunale di Volterra per la disponibilità dimostrata nell’organizzazione di questa giornata che ci ha permesso di toccare con mano le numerose eccellenze presenti nella città.

Il Consiglio Direttivo della Pro Ponte Etrusca ONLUS e il “Direttore Scientifico di Velimna gli Etruschi del Fiume” dott.ssa Luana Cenciaioli.

Fonte: Ufficio Stampa