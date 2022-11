Lite tra adolescenti sfocia in accoltellamento a Grosseto, ferito un 16enne

Una lite tra giovanissimi è sfociata in accoltellamento a Grosseto, in pieno centro. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali sarebbe nata una discussione fra tre o quattro ragazzi, che si trovavano in corso Carducci. Al culmine della lite uno avrebbe spruzzato spray urticante al volto di un 16enne e dopo, avendolo prima disorientato, lo ha ferito con una coltellata in un gluteo. Il minorenne ferito è fuggito lasciando una striscia di sangue, poi si sarebbe accasciato a terra davanti a un ristorante.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi e tre volanti della polizia. Subito avviate le indagini, anche attraverso le immagini della videosorveglianza, per individuare l'aggressore e gli altri adolescenti presenti e per stabilire anche i motivi della lite.