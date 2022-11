Oggi è il giorno del funerale del professor Tommaso Stella, 76 anni, originario di Trani ma per anni vissuto a Empoli. Insegnava materie scientifiche al liceo Virgilio di Empoli, città nella quale ha vissuto nel quartiere di Pagnana. La sua scomparsa risale al 30 ottobre ma a causa delle festività i funerali si sono celebrati solo oggi nella chiesa di San Giovanni Evangelista. La camera ardente è stata allestita nella cappella del commiato della Rsa Vincenzo Chiarugi. La salma riposerà nel cimitero di Pontorme. Tommaso Stella lascia una moglie e una figlia. Per chi volesse commemorarlo, è possibile lasciare un messaggio qui per la famiglia.