Nuovo organo alla chiesa delle Botteghe di Fucecchio

La città di Fucecchio diventa sempre più “Città degli Organi”. Anche la Chiesa dedicata alla Madonna di Lourdes a Le Botteghe ha il suo organo meccanico a canne.

Lo strumento conta quasi 400 canne, è di pregevolissima manifattura tedesca, dotato di 7 registri reali dei quali 5 al manuale e 2 al pedale. Le canne sono il legno e zinco. Quelle di legno cesellate a mano e le altre battute con il martello. Lo strumento è omogeneo nel suono, pulito nelle singole registrazioni e, sostenuto dalla pedaliera che porta alla base il registro grave di 16 piedi, sfolgorante nel suo totale. L’arte organaria tedesca è eccelsa nella costruzione degli organi in tutte le loro parti e questo primo esemplare che approda nella nostra Chiesa e quindi nella Diocesi ne è la dimostrazione. In Germania si lavora ancora con sapiente manualità, si conoscono a fondo i segreti del mestiere tramandati da generazioni e ogni strumento è catalogato pezzo unico che esalta nelle diverse timbriche la bellezza degli organi quale “Re” di tutti gli strumenti.

Acquistato da un privato tramite un annuncio su Facebook, il suo arrivo a Fucecchio ha veramente una storia scritta dall’Alto che brevemente vi racconto. L’amico Carlo Fermalvento, organista e direttore della Cappella Musicale della Cattedrale di San Miniato, mi invia l’annuncio dicendomi che sarebbe stato un affare. Naturalmente un po’ scettico per tutto ciò che a volte sentiamo dire per acquisti on-line, contatto con un messaggio il proprietario esprimendo il volere del parroco don Andrea Cristiani ad acquistare l’organo per una chiesa dedicata alla Madonna di Lourdes. Mi risponde comunicandomi il suo cellulare e che potevo chiamarlo. È iniziato così il “corteggiamento” e di comune accordo siamo andati a Travagliato in provincia di Brescia per provare lo strumento e rendersi conto che fosse veramente come descritto.

A Brescia, non solo trovammo riscontro positivo della bellezza dell’organo ma, Renato e sua moglie Patrizia ci dissero che pur avendo ricevuto innumerevoli richieste da molte persone, essendo loro molto credenti e devoti alla Madonna, avevano dato alla nostra Chiesa l’assoluta precedenza. Quindi possiamo dire che veramente la Madre del Signore ha voluto che questo bellissimo strumento fosse collocato proprio in questa nostra Chiesa a Le Botteghe.

L’inaugurazione sarà il sabato 5 novembre alle ore 15:30 alla presenza delle autorità cittadine, del comitato della Chiesa, di Fucecchio Città degli Organi e della Contrada. Il Vescovo Andrea Migliavacca benedirà il nuovo strumento e successivamente Antonio Galanti e Carlo Fermalvento faranno ascoltare le varie potenzialità timbriche accompagnando i cori parrocchiali delle Botteghe e della Collegiata e anche il Vescovo darà il suo contributo artistico accompagnando un canto. La Chiesa delle Botteghe diventerà anche la sede della Scuola di musica per organisti liturgici che è unica in Toscana. È aperta ai giovani e meno giovani che attraverso questo percorso potranno formarsi per accompagnare il canto liturgico e rendere sempre più belle le celebrazioni.

