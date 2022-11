Gli avvocati della difesa di Rassoul Bissoultanov, ceceno accusato dell'omicidio di Niccolò Ciatti a Lloret de Mar, avrebbero violato l'onere di notifica non avvertendo i legali della famiglia della vittima di aver presentato la richiesta di scarcerazione. Da qui l'annullamento a maggio della Cassazione per la custodia in carcere del ceceno decisa dai giudici di Roma. L'imputato è attualmente latitante.