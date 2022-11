Open day Uisp al PalAramini, tanti sport e corsi a disposizione

Sabato 5 novembre dalle 16 alle 19 presso il palazzetto dello sport di Empoli PalAramini si terrà l’Open Day della Uisp Empoli Valdelsa. “Sporty Rainbow” è il nome di questo progetto finanziato dal Cesvot, che permetterà a tutti i partecipanti di conoscere e provare le attività proposte dal nostro comitato e rivolte a tutte le fasce di età. Una grande giornata di promozione dell’attività fisica e del benessere psicofisico inclusiva e aperta a tutti.

I cittadini potranno accedere alla struttura suddivisa per aree di attività. La palestra G e la palestra F saranno dedicate alle attività rivolte ai bambini: dalle 16 alle 19 si potranno ricevere informazioni e provare le attività proposte nei progetti “Crescere in Movimento” e “A tutto sport”. La palestra B e la palestra C, invece, ospiteranno le attività rivolte ad adulti e anziani. Nella palestra B dalle 16.20 alle 17 spazio all’Attività fisica adattata (Afa), dalle 17 alle 17.40 verranno presentati i corsi di Yoga, dalle 18 alle 18.40 quelli di Pilates e dalle 18.40 alle 19.10 quelli di Aerobica e Step. Mentre nella palestra C dalle 17.40 alle 18 verrà presentato il corso di Caraibico Slim Fast e sarà possibile provare le attività.

"Apriamo le palestre per un giorno per fare conoscere gli operatori, i corsi, le attività - spiega la presidente Uisp Empoli Valdelsa, Arianna Poggi - lo sport è certamente importante nell’ottica del mantenimento di una buona forma fisica, anche come forma di prevenzione, ma non è solo e soltanto questo. Per noi sono molto importanti il coinvolgimento delle persone, il divertimento, la socialità e il senso di comunità, che sono da sempre il fondamento del nostro concetto di sport per tutti. Ci presentiamo alle famiglie con i corsi per i bambini, che offrono le basi di tutti gli sport per una scelta di quello che più si confà al proprio modo di essere. Ci presentiamo con i corsi per adulti e anziani che sono da sempre al centro delle nostre attività".

La giornata sarà all’insegna dell’inclusione, un valore che da sempre contraddistingue la Uisp e che negli ultimi mesi è stato ulteriormente rafforzato dalla partecipazione della nostra associazione alla Rete Inclusione Empolese Valdarno Valdelsa. Per informazioni sull’Open Day ci si può rivolgere agli uffici di via XI Febbraio 28/A, ad Empoli, telefonare al numero 0571/711533 o inviare una mail a empolivaldelsa@uisp.it. Il dettaglio degli appuntamenti già attivi e il programma di quelli in partenza si trova sul sito www.uisp.it/empoli.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa