Pedopornografia, 61enne americano arrestato in Valdelsa con 200mila file

La polizia e la polposta hanno arrestato sabato 29 ottobre un 61enne statunitense trovato con tantissimo materiale pedopornografico, ben 200mila file, in un hard disk. La segnalazione è giunta in contatto con la polizia statunitense e già negli scorsi mesi era cominciata la caccia all'uomo. E' stato rintracciato nella campagna della Valdelsa della provincia di Firenze, ospite di amici conosciuti anni prima in una comunità buddhista. L'uomo ha ammesso di avere il materiale illecito, precisando di aver già scontato 11 anni di detenzione per reati simili proprio negli States. Dalle verifiche è stato trovato materiale compromettente con minori tra gli 8 e i 14 anni coinvolti in atti sessuali o in posizioni sessualmente esplicite. Il materiale era catalogato con precisione maniacale nel corso degli anni. Nei computer dell'uomo sono stati trovati anche software per la navigazione in totale anonimato nel dark web. Il sessantenne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Sollicciano.