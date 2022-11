Polo scolastico di Panzano, approvato progetto di ristrutturazione green

Una nuova stagione di vita scolastica ed educativa si prepara a dare linfa al borgo di Panzano in Chianti, una delle gemme paesaggistiche e storico-architettoniche del comune di Greve in Chianti. La giunta Sottani ha varato il progetto esecutivo per la realizzazione di un significativo intervento di riqualificazione architettonica, energetica e di adeguamento alle norme antisismiche del complesso scolastico che racchiude la scuola primaria “Dante Alighieri” e la scuola dell'infanzia “Gianni Rodari”. L'investimento che complessivamente ammonta a 2milioni e mezzo di euro circa è uno dei più rilevanti nell'agenda dei lavori pubblici stilata dal sindaco Paolo Sottani. Miglioramento delle prestazioni dal punto di vista statico e sismico, distribuzione e riorganizzazione funzionale degli spazi dedicati alla didattica e riqualificazione energetica e impiantistica del polo scolastico di Panzano in Chianti. Sono questi gli obiettivi dell'importante intervento di cui a breve sarà espletata la gara per l'affidamento dei lavori.

Una scuola che si appresta a rinascere dunque per la sicurezza degli studenti ed un miglior percorso di apprendimento nel rapporto tra ambiente e didattica delle bambine e dei bambini finalizzato a valorizzare le caratteristiche della struttura migliorandone le prestazioni ecocompatibili. La scuola, come prevedono il progetto e la relazione tecnica, sarà costituita da otto aule, uno spazio per la mensa, l'attività motoria e un ambiente a disposizione del personale scolastico. L'intervento mira anche all'abbattimento delle barriere architettoniche con l'installazione di un ascensore e alla riqualificazione dell'intera area esterna. “L'opera pubblica - spiega il sindaco Paolo Sottani - scaturisce dalla necessità di intervenire sull'adeguamento alle normative vigenti sotto il profilo sismico e sul miglioramento delle prestazioni energetiche ed impiantistiche dell'edificio”.

“L'intervento prevede la demolizione e la successiva ricostruzione di tutto il primo piano del fabbricato centrale ovvero la scuola primaria - approfondisce l'assessore ai Lavori pubblici Stefano Romiti - anche le aperture finestrate e le vetrate saranno riconfigurate e modificate in funzione dei fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva ed il riscaldamento invernale degli ambienti interni, il polo scolastico si arricchirà di nuove rampe e pensiline in corrispondenza degli accessi alla scuola primaria e la scuola dell'infanzia”. Un aspetto significativo è quello relativo agli inserimenti degli impianti, fra i quali l'installazione del cappotto termico su tutte le pareti perimetrali e il posizionamento dei pannelli fotovoltaici sulla copertura del blocco centrale. Per quanto riguarda l'area esterna dalla valenza multiuso, adiacente alla scuola dell'infanzia, sarà realizzato un pavimento antitrauma al fine di attutire eventuali urti e cadute sulla pavimentazione.

“La riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico è un punto centrale del nostro percorso politico istituzionale - riprende il sindaco Paolo Sottani - intervenire con uno stanziamento di risorse così considerevoli sulla struttura di Panzano significa realizzare un'opera necessaria, secondo criteri antisismici e idoneità statica, che aspira a raggiungere elevati standard di sostenibilità ed un investimento che non tiene conto del numero degli alunni ma della necessità di mantenere in vita le scuole decentrate nelle frazioni poichè svolgono un’importante funzione sociale e culturale nei piccoli centri. “Con questo lavoro – aggiunge il sindaco – potenziamo il percorso di miglioramento dell'autonomia energetica che abbiamo scelto di intraprendere per le nostre scuole, come attesta l'importante investimento già effettuato per la scuola secondaria di primo grado di Greve”.

“Una scuola nuova per rispondere ai bisogni educativi e sociali di un territorio che considera la scuola un punto di riferimento, teso a garantire e a tutelare i diritti dei più piccoli, a favorire percorsi di cittadinanza attiva in modo inclusivo e democratico - conclude l'assessora alle Politiche educative Maria Grazia Esposito - la scuola di Panzano sarà uno spazio collettivo e aperto in cui i tanti attori che concorrono al processo formativo degli studenti possano collaborare e dar voce ad una comunità educante, ad un'alleanza virtuosa tra Comune, Istituto comprensivo, associazioni, famiglie, sempre più estesa e radicata nel nostro territorio”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino