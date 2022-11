Ponte sull'Orme, aggiornamenti sui cantieri in corso

Via a una nuova fase di lavori per la realizzazione del ponte sull'Orme. Ecco i dettagli tecnici di questa nuova fase di cantiere.

Nei giorni scorsi, nel rispetto del cronoprogramma iniziale, sono terminati i lavori di realizzazione dei micropali necessari al consolidamento delle spalle di appoggio: nel dettaglio, sono stati ultimati mediante la realizzazione di due ordini di chiodature, una superiore, nella prima fase, per una lunghezza di 12 metri, e l’altra, inferiore, di 8 metri. Dall'avvio del cantiere a oggi sono state eseguite e completate quindi la risoluzione delle interferenze con il tracciato dei pubblici servizi, la demolizione dell'impalcato e delle 'spalle', la risagomatura degli argini in prossimità del ponte e la realizzazione delle chiodature su entrambe le spalle nei due ordini.

A partire da oggi, mercoledì 2 novembre 2022, scattano i lavori propedeutici all'arrivo delle travi che sosterranno il nuovo impalcato. Si apre infatti la fase dell’armatura e del getto in calcestruzzo delle selle di appoggio dell’impalcato, lavorazioni che verranno eseguite da una ditta specializzata. Appena il getto in calcestruzzo sarà maturato, tutto sarà predisposto per l’arrivo e la posa delle travi che sosterranno il nuovo impalcato del ponte.

Intanto, nell'ottica di ridurre al minimo i disagi relativi al traffico che si verificano in particolare nella zona di via XI Febbraio, piazza Toscanini e via Cherubini, continua il servizio di viabilità da parte della polizia municipale dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa: una pattuglia è presente nelle ore più critiche all'altezza della rotatoria temporanea realizzata in via XI Febbraio all'intersezione con via Cherubini e piazza Toscanini, per agevolare il deflusso dei mezzi provenienti da piazza Toscanini, e al semaforo fra via Cherubini e via Piovola per modificare la durata delle fasi del semaforo in funzione del volume di traffico presente all’intersezione.

VIABILITA' CONSIGLIATA - La viabilità consigliata per chi percorre la Statale 67 dalla zona dello svincolo Empoli est della Fi-Pi-Li in direzione centro città è la seguente: via Cherubini, via Fucini, via Bellini, via Vivaldi, via Carrucci e Statale 67. La viabilità consigliata per chi percorre la Statale 67 dal centro città in direzione Empoli est è la seguente: via Cimarosa (senso unico in direzione via XX Settembre), via XX Settembre, piazza Toscanini, via Cherubini e Statale 67.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa