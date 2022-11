Presidio a sostegno degli educatori dei nidi comunali fiorentini

Oggi pomeriggio si è tenuto un presidio organizzato dalla Rsu del Comune di Firenze a sostegno delle educatrici e degli educatori dei nidi comunali. L'iniziativa, che ha visto la partecipazione di Uil Fpl, ha come obiettivo di chiedere la proroga della graduatoria, in scadenza il 6 novembre.

“L'amministrazione deve trovare una soluzione al problema, non possono pagare lavoratrici e lavoratori - dichiara il segretario generale Uil Fpl Toscana centro, Flavio Gambini -. Servono risposte immediate per i circa 65 operatori e operatrici che sono nelle graduatorie: gli asili nido sono un servizio essenziale e non può essere messo in discussione per mere questioni burocratiche ampiamente superabili”.

La della Rsu del Comune di Firenze chiede di non aggravare la spesa per la messa in atto di un nuovo concorso ma utilizzare la graduatoria corrente, utilizzare le professionalità dei componenti di una graduatoria ancora molto cospicua (i 65 idonei) e colmare la tempistica di attesa del prossimo concorso, avendo a disposizione una graduatoria valida da cui attingere