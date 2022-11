Riccardo Corredi a Sovigliana cerca venditori, ecco come candidarsi

A pochi mesi dall'apertura del punto vendita Riccardo Corredi a Sovigliana (Vinci), l'azienda dedita alla vendita di letti e materassi Made in Italy si espande offrendo una posizione lavorativa.

L'offerta di lavoro attualmente valida riguarda un venditore o una venditrice che sia disponibile a tempo pieno proprio per il punto vendita di viale Togliatti.

Per informazioni è possibile contattare il numero 335/6571551.

Se non conoscete l'azienda, qui potete leggere l'intervista a Riccardo Porciani, fondatore del brand Riccardo Corredi, da oltre 40 anni attivo in Toscana con le migliori soluzioni per il buon sonno.