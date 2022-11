Sassi contro la scuola Bacci di Castelfiorentino

Continuano gli atti vandalici nelle scuole dell'Empolese Valdelsa. Dopo i fatti di Stabbia, ci sono novità da Castelfiorentino, come ha scritto su Facebook il sindaco Alessio Falorni.

La mattina del 1 novembre, approfittando della festività e della chiusura della scuola, alcuni giovani hanno tirato dei sassi alla Bacci, rompendo due vetri.

"Stiamo cercando di identificarli, a partire da queste foto fatte da testimoni, in cui non sono però riconoscibili. Se qualcuno avesse informazioni in merito da inviarmi (in privato, ve ne prego), ve ne sarei grato. Personalmente, ambisco ad avere il privilegio di un colloquio con loro e i loro genitori" ha scritto Falorni.