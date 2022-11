Sorpresi a rubare legna e alla guida ubriachi: 4 denunce nel Mugello

Controlli per il ponte di Ognissanti nel Mugello dove i carabinieri di Borgo San Lorenzo nei giorni scorsi hanno denunciato in stato di libertà 4 persone per le ipotesi di furto aggravato in concorso e per guida in stato di ebbrezza.

In particolare le prime due, un 56enne e una 55enne entrambi residenti a Firenze, sono stati sorpresi in pieno giorno all'interno di un fondo agricolo mentre stavano rubando quattro quintali di legna. I militari sono immediatamente intervenuti sul posto, nel comune di Vaglia, dopo la segnalazione da parte di un privato cittadino. I due sono stati sorpresi con la legna già caricata in auto, che è stata recuperata e restituita al proprietario.

Altre due persone sono state trovate alla guida in stato di alterazione psicofisica. Si tratta di un 21enne e un 59enne residenti in Mugello e controllati nei pressi di un locale da ballo del territorio, durante un servizio dei carabinieri mirato alla tutela della sicurezza stradale. Risultati positivi ai controlli con l'etilometro, per entrambi è scattato l'immediato ritiro della patente di guida.