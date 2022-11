Spirometrie, Pescia al top per minore tempo d'attesa

E’ l’Ambulatorio di Pneumologia dell’Ospedale di Pescia ad aver il miglior indice in Toscana nella risposta alla richiesta dell’esame spirometrico. L’obiettivo è stato raggiunto grazie al potenziamento del personale infermieristico e all’apertura, per ben 12 ore, al giorno dell’attività che ha portato ad un allineamento tra domanda e offerta, con una conseguente riduzione dei tempi di attesa permettendo così una prescrizione tempestiva ed appropriata delle terapie inalatorie per i pazienti affetti di BPCO (Broncopneumopatia cronica ostruttiva).

I risultati raggiunti dall’Ambulatorio Pneumologico del S.S. Cosma e Damiano sono stati comunicatati in questi giorni dal direttore della Struttura complessa di Pneumologia ed Endoscopia Bronchiale, degli Ospedali di Pescia e Pistoia, dottor Franco Vannucci, alla referente del presidio la dottoressa Giuditta Niccolai che, a sua volta, li ha tramessi al direttore della rete ospedaliera dell’Azienda Sanitaria e direttore sanitario del presidio la dottoressa Lucilla Di Renzo che ha così commentato: “dall’analisi dei dati si evince che è stato pienamente raggiunto il cosiddetto chatchment index che non sarebbe altro che l’indice che misura la capacità di risposta di una struttura al fabbisogno di prestazioni e, in questo caso, dal confronto delle prescrizioni mediche con i volumi delle prestazioni erogate, l’obiettivo è stato raggiunto con percentuali tali che permettono all’Ambulatorio di essere in grado di soddisfare le richieste di esame spirometrico anche per cittadini provenienti da luoghi di residenza diversi dalla Valdinievole. Tutto questo è frutto del miglioramento organizzativo dell’Ambulatorio di Pescia e del personale”.

In particolare tutto ciò è stato possibile anche grazie ad una riorganizzazione delle risorse infermieristiche del presidio ospedaliero coordinate da Cinzia Orsi e Antonietta Masucci della struttura operativa Assistenza Infermieristica Valdinievole.

Solo nella prima quindicina del mese di ottobre sono state prescritte in Toscana 2.985 spirometrie globali e di queste ne sono state prenotate 1.462 con un chathment index medio del 49%. Pescia ha raggiunto un chatchment index del 119,5% quindi non solo ha soddisfatto le richieste del proprio territorio ma è stata in grado di offrire tale prestazione per utenti residenti in altre zone della Toscana.

“Il nostro prossimo obiettivo per Pescia è quello di migliorare anche le performance per quanto riguarda l’Ambulatorio delle prime visite pneumologiche", aggiunge il dottor Vannucci.

Fonte: Asl Toscana Centro