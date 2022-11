Tribunale a Empoli, Pd-QèE: "Riportarlo qui nostro fondamentale obiettivo"

"Riportare il Tribunale a Empoli è sempre stato per questa maggioranza un punto fondamentale, per il quale l’impegno è risultato nel tempo concreto e costante", affermano Maria Cira d’Antuono, consigliera comunale di Questa è Empoli, e Simone Falorni, capogruppo del Partito Democratico.

"Dopo la mozione a firma congiunta dei gruppi di maggioranza presentata nel 2019, approvata all’unanimità dal consiglio comunale empolese, e il disegno di legge promosso e approvato in Consiglio regionale, ci sono state le audizioni nelle commissioni giustizia del Parlamento dei Sindaci interessati dall’istituzione di questo ufficio giudiziario e dei rappresentanti delle associazioni - spiegano i consiglieri -. Sono stati tutti atti importanti aventi lo scopo di arrivare a istituire di nuovo il Tribunale a Empoli, e, nella speranza che non siano stati sforzi del tutto vani, con il rischio che l’argomento finisca nel dimenticatoio con l’insediamento del nuovo Parlamento a seguito delle elezioni dello scorso 25 settembre, abbiamo depositato nei giorni scorsi una nuova mozione da discutere nella prima seduta disponibile del consiglio comunale. Questo per ribadire quanto già fatto e che determinate procedure sono già avviate ormai da tempo, ma soprattutto per trasmettere tale documento al nuovo Governo nazionale e al relativo nuovo Ministro della Giustizia, affinché prosegua l’iter e si arrivi a soddisfare la richiesta del territorio.»

Fonte: Pd Empolese Valdelsa