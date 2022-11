Buongiorno oggi ringrazio Livia da Firenze che mi ha mandato questa ricetta autunnale molto gustosa, facile da realizzare. Gli gnocchi potete o comprarli o farli voi in casa.

E' un piatto gustoso e buono che potete arricchirlo a seconda dei vostri gusti, come aggiungere del formaggio, gherigli di noci, granella di nocciole, o la corteccia del pane grattugiato.

Gnocchi di patate con zucca e guanciale croccante

Ingredienti per 4 persone

350/400 gr di gnocchi

300 gr di polpa di zucca

1 cipolla

100 gr di guanciale stagionato

Olio extravergine di oliva

Salvia

Sale e pepe

Preparazione

Tagliate la zucca a piccoli cubetti. Versate in una padella abbondante olio e fate soffriggere la cipolla affettata sottile per alcuni minuti. Unite qualche foglia di salvia e la zucca a cubetti. Lasciate cuocere a fiamma media per 10 minuti rigirando spesso con un cucchiaio e aggiungendo un po’ di acqua calda se necessario. Salate, pepate e spegnete il fuoco. Tagliate il guanciale a strisce sottili, scaldate una padella e fatelo tostare e sgrassare, poi tenetelo da parte. Portate ad ebollizione abbondante acqua, salatela e gettate gli gnocchi e fateli cuocere per il tempo che c’è sopra la confezione, in genere anche se le fate da voi appena questi vengono tutti a galla sono pronti. Scolate gli gnocchi nella padella con la zucca e dopo unite il guanciale croccante, dividete nei piatti e aggiungete una spolverata di pepe.

Livia