Incidente in Fi-Pi-Li, un ferito e traffico congestionato a Empoli

Si è verificato un incidente nella prima mattinata di oggi, giovedì 3 novembre, lungo la Firenze-Pisa-Livorno. All'altezza di Empoli, per cause ancora da chiarire, in uno scontro è rimasto ferito un uomo di 61 anni. Il traffico ha subito gravi rallentamenti fin dalle 7 circa, quando è avvenuto il sinistro.

Sul posto è arrivata un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Empoli oltre a membri di Società Autostrade. L'incidente è avvenuto tra Empoli Centro e Empoli Est in direzione Pisa.

Si sono subito formate delle code, dato che si era in piena ora di punta. Dopo circa un'ora dall'incidente le code ammontano a quattro chilometri in direzione Pisa tra Empoli Ovest e Empoli Est.