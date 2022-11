La Città Metropolitana fa goal per il benessere: accorto con "Sport e Salute"

La Città Metropolitana di Firenze è il primo ente pubblico a siglare un protocollo d’intesa con la società in house del Ministero dello Sport "Sport e Salute". Sì unanime alla proposta presentata di Nicola Armentano, consigliere della Metrocittà delegato allo Sport, da parte del Consiglio di Palazzo Medici Riccardi.

"È un fatto storico - sottolinea Armentano - che vede protagonista per la prima volta un ente pubblico nel promuovere un accordo quadro nella direzione della promozione dello sport attraverso un coordinamento tra enti e territori".

L'accordo consentirà di promuovere una serie di attività complementari, se non funzionali "a quello che è il concetto di sport, quindi non soltanto esaltando quelle capacità coordinative atletiche che sono insite nello sport ma il valore dello sport per le nostre comunità: educativo, inclusivo, salutistico, che allarga in queste tre direzioni il concetto stesso di benessere. Il tutto avviene in continuità con una serie di azioni che la Città Metropolitana ha portato avanti in questi anni. L'accordo non prevede oneri e ha l’obiettivo di rafforzare l’impegno della Città Metropolitana nella promozione sportiva e nella partecipazione sociale dei cittadini di ogni età e dei diversamente abili sul territorio".

Si punta a intercettare le esigenze del mondo sportivo ed i nuovi bisogni emergenti; al coinvolgimento di tutti i protagonisti del settore per azioni strategiche; alla rimozione degli ostacoli all'informazione sul diritto alla pratica sportiva; alla promozione del diritto allo sport quale strumento di inclusione sociale; alla collaborazione coordinata territoriale, volta a fornire servizi e attività per lo sport; alla collaborazione per sviluppare e sostenere la pratica sportiva e la realizzazione di progetti volti alla promozione e al potenziamento delle attività sportive nel territorio metropolitano.

"L’accordo - ha commentato per il Centrodestra Claudio Gemelli - ha il nostro sostegno perché la Metrocittà attraverso il consigliere delegato Nicola Armentano ha dimostrato una grande attenzione al mondo sportivo. L’estrema sensibilità, con cui ci è stata illustrata la delibera, sottolinea l’importanza di una votazione corale sottolineando quanto sia necessaria questa sinergia con la società 'Sport e Salute'. Sono in gioco valori importanti, non solo quelli attinenti alle società sportive ma a tutto ciò che attiene allo sport, veicolo per migliorare la nostra salute ponendo al centro dell'attentazione anche una corretta prevenzione".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa