"Smam il borgo che vorrei", riaperto il bando per nuove attività commerciali

Il progetto "Smam il borgo che vorrei" ha portato all'apertura di circa 20 attività nei due borghi del comune, molte di queste sono attività commerciali e di pubblico esercizio. La riapertura dei termini del bando ci consentirà di portare nuove attività nel borgo e ci permetterà di utilizzare al meglio i fondi ancora disponibili per tali progetti. Il bando, che ha come obiettivo quello di sostenere la nascita, lo sviluppo e la riqualificazione del tessuto commerciale del centro storico di Santa Maria a Monte, prevede l’esenzione della TARI (Tassa sui Rifiuti) e del CANONE UNICO (occupazione suolo pubblico). Inoltre, a sostegno dell'apertura dell'attività verrà erogato un contributo fino a 2.700,00 euro e i locali potranno essere utilizzati in USO GRATUITO per un periodo temporale in base al tipo di adesione al progetto da parte dei proprietari. Il bando è rivolto ad imprenditori o aspiranti imprenditori che intendono aprire o ampliare la propria attività commerciale, artigianale e di pubblico esercizio, nel cento storico di Santa Maria a Monte.

La domanda di accesso dovrà essere presentata entro le ore 13:00 del 10 novembre 2022. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi ai numeri: 0587/261645 – 0587/261625

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte