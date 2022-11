Offese e danneggiamenti, baby gang in azione sui treni in Valdelsa

Danneggiano i treni, danno fastidio a chi viaggia, mettono ansia e apprensione. Giovanissimi residenti a Castelfiorentino sono protagonisti di atti vandalici e episodi incresciosi lungo la linea ferroviaria che attraversa la Valdelsa.

A riportare la notizia è La Nazione, secondo cui la baby gang disturba la quiete dei pendolari con offese e parole irripetibili. Spesso, scrive il quotidiano, i giovani si lanciano anche in offese antisemite. In un'occasione avrebbero lanciato un estintore dal treno in corsa.

Sembra che la baby gang entri in azione sui treni a tarda sera, si tratta di dieci-quindici ragazzini. Sui fatti indaga la polizia ferroviaria.