Una partita di calcio per i nonni, l'Ac Giovani Fucecchio gioca alla Rsa Le Vele

Il calcio, uno sport capace di unire le generazioni. Questo il concetto alla base della visita dei piccoli giocatori dell'Ac Giovani Fucecchio alla Rsa Le Vele. Un'iniziativa organizzata dalle mamme dei giovani atleti che, unite dalla passione dei propri figli, si sono unite a sua volta in un gruppo ribattezzato "Mamme nel pallone", con l'obiettivo di promuovere eventi sociali. Eventi come quello appunto della visita ai nonni della Rsa, che hanno assistito ad una partitella live dei giocatori classe 2011.

Prima della partita i bambini si sono confrontati con gli anziani ospiti, dai quali hanno ascoltato le loro storie tra cui quella di nonno Gianfranco. Tifossissimo dell'Empoli Fc, Gianfranco ha raccontato che nel 1935 da ragazzo voleva andare a vedere l'Empoli ma non aveva soldi, e per assistere doveva inventarsi qualche escamotage, pur di vedere la sua squadra del cuore. Ai ragazzi è stato poi spiegato cosa è una Rsa e dopo il confronto, che ha regalato anche qualche occhio lucido, i ragazzi si sono divisi in due squadre dando vita ad una sfida nel giardino de Le Vele. Una giornata che si è conclusa con il tifo dei nonni e quattro grandi scatole di biscotti, donate da le Mamme nel pallone alla struttura, dietro indicazione degli operatori. Infine, come i veri grandi club, anche i piccoli giocatori dell'Ac Giovani Fucecchio hanno firmato tutti insieme una maglia della squadra, incorniciata dalle mamme e consegnata ufficialmente ai nonni super tifosi.