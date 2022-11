Vinci piange Daniele Fabbrizzi, geometra del Comune scomparso a 65 anni

Lutto nel Comune di Vinci per la prematura scomparsa, all'età di 65 anni, di Daniele Fabbrizzi. Geometra del Comune, dipendente dell'ufficio tecnico dal 1985, è scomparso la sera del primo novembre 2022. Al geometra mancavano pochi giorni al pensionamento.

"In questo momento di grande dolore – affermano dall’amministrazione comunale – vogliamo abbracciare la famiglia, ricordando tutto il bene che Daniele ha portato in Comune e nella sua vita privata. Una figura storica visto che lavorava qui dal dicembre 1985. Lascia un vuoto incolmabile e ci lascia impietriti".

Il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, ha pubblicato sul suo profilo facebook nel suo messaggio di cordoglio, la fotografia della scrivania di Fabbrizzi, il suo luogo di lavoro ricolmo di fogli incolonnati, carte e progetti. "Hai passato 40 anni su quella scrivania a regolare le pratiche edilizie della nostra Città" scrive Torchia. "Nulla ti meravigliava più. Eri memoria storica e sapiente risolutore di grovigli burocratici, come solo sanatorie e condoni edilizi determinano. Eri croce e delizia di tutti i professionisti, che si misuravano quotidianamente con la tua tagliente ironia. Eri burbero ma buono, perché dotato di sapienza e intelligenza per capire e leggere le svariate circostanze. Eri giunto alla soglia della pensione, mancavano pochi giorni. Ho sempre pensato che quel traguardo ti mettesse ansia: forse perché presentivi qualcosa. Non c'è stato tempo: tutto è accaduto velocemente. Non ci resta altro che curare il tuo ricordo e lasciarti andare dolcemente. Ma nessuno muore senza lasciare traccia. Questo, senza parole superflue, come del resto a te piaceva, è il mio commiato - conclude il sindaco - quello dell'amministrazione comunale e penso, con queste poche righe, di interpretare anche il dolore dei tuoi colleghi. Addio Daniele".