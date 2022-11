Atti sessuali con minorenni, denunciato e sospeso un poliziotto in Lucchesia

La polizia di Stato ha denunciato all'autorità giudiziaria un proprio agente, in servizio nella provincia di Lucca, per il reato di atti sessuali con minorenni.

In seguito ai primi atti d'indagine svolti dalla squadra mobile, l'uomo è stato immediatamente sospeso dal servizio dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Nei suoi confronti la Questura di Lucca ha già avviato un procedimento disciplinare, che come spiegato in una nota, potrebbe portare alla destituzione in caso di accertate responsabilità. Nei confronti dell'uomo è in corso il procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Lucca.