Auser Toscana, il bilancio: sono 193 le associazioni e 27.746 i soci

Il Bilancio Sociale Auser 2021 prende in considerazione l’anno immediatamente a ridosso della pandemia, anche se le sedi Auser sono sempre state aperte per garantiere anche il servizio di supporto alla vaccinazione.

“Con molte difficoltà e criticità nei primi mesi del 2021 - dice la presidente di Auser Toscana Simonetta Bessi - è iniziata la campagna vaccinale anticovid in Toscana, che ha visto l’intervento di 80 Associazioni Auser nei territori che con l’impegno dei propri volontari, hanno effettuato 5000 prenotazioni e l’accompagnamento delle persone ai centri vaccinali”.

Inoltre, con la guerra in Ucraina si sono determinate la crisi energetica e il rincaro bollette che ha messo in gravi difficoltà i cittadini ed in particolare le persone fragili e sole, con una crescita delle povertà e delle disuguaglianze, e quindi le richieste di aiuto sono maggiori rivolte verso le associazioni di volontariato.

Il Terzo settore ed in particolare il volontariato si trova ad operare in un momento complesso ed irto di difficoltà, dovuto anche all’applicazione del Codice terzo settore, che ci richiede di compiere molti adempimenti amministrativi ed organizzativi, ed inoltre vi sono preoccupazioni perche con il rincaro delle bollette si determinano aumenti dei costi che mettono in serie difficoltà le stesse associazioni.

“Il bilancio sociale e la carta d’identità della nostra Associazione. Quale Ente del terzo Settore, siamo tenuti a farlo ogni anno, così come previsto dalle norme del Codice e dallo Statuto Auser. - afferma la presidente Bessi - Tramite l’applicativo informatico unico, strumento di rete nazionale, sono raccolti i dati per avere un quadro complessivo inerente il numero dei soci, dei volontari, e il loro impegno relativo alle ore di volontariato, per le attività svolte, rispetto alle richieste dei soci e dei cittadini, e alle relative risposte date con gli interventi effettuati. Quindi, emerge dai dati il ruolo significativo sociale che svolge la nostra associazione nelle Comunità, fra l’altro, riconosciuto dalle pubbliche amministrazioni”.

Identikit di Auser Toscana

In Toscana sono presenti 14 comprensori, strutture territoriali di Auser e 193 associazioni legate all’Auser. I soci in totale sono 27.746, di cui donne 16.893 e uomini 10.853. I volontari sono 4.247 di cui 2.280 donne e 1.967 uomini.

Auser è presente in126 Comuni rispetto ad un totale di 273. Le sedi Auser in totale sono 183 di cui 10 di proprietà, 57 affitto e 111 in comodato.

Attività svolte da Auser in Toscana.

Filo d’argento aiuto alla persona

L’Auser si occupa di diverse tipologie di intervento tra queste: l’accompagnamento (o trasporto) sociale, la consegna a domicilio della spesa, dei medicinali, dei pasti, il disbrigo di pratiche, la compagnia telefonica e di persona e la presenza nelle case di riposo.

Le associazioni Auser impegnate sono 97, i volontari sono 1.422 di cui donne 689, le ore di volontariato nel 2021 sono state 238.137, gli interventi svolti sono stati 124.433, mentre le persone assistite sono state 28.238 di cui donne 17.884.

I mezzi di trasporto utilizzati per le attività sono stati in totale 626 e sono stati percorsi 1.679.283 Km.

Attività di Volontariato civico. Si tratta di interventi come: orti sociali, cura di aree verdi, giardini e parchi pubblici, cura sorveglianza e informazione musei e biblioteche, vigilanza davanti alle scuole, scuolabus, attività in centri per il riuso o il riciclo. Le associazioni Auser impegnate sono 97, volontari 1.433 di cui donne 723, ore di volontariato 248.824.

Apprendimento permanente e attività culturali. Sono corsi e/o laboratori, conferenze, seminari incontri tematici, visite culturali a musei, mostre, spettacoli teatrali ed altro. Tipo di costituzione associativa: 1 Università e 13 Circoli. Le associazioni Auser impegnate sono 53, volontari 542 di cui donne 368, ore di volontariato 26.481.

Turismo sociale.Le associazioni Auser impegnate sono 42, volontari coinvolti 157 di cui donne 107, ore di volontariato 6.313, numero iniziative 141, partecipanti 2.867 di cui donne 1.892

Sartorie Sociali All’interno dell’associazione sono presenti le Sartorie sociali. In Toscana sono 37, con molte donne volontarie attive.Lo scopo delle sartorie è togliere dall’isolamento le persone sole, ma anche fare emergere le capacità individuali delle persone e la loro manualità e creatività, con il cucito od altro per realizzare prodotti da utilizzare per la raccolta fondi finalizzati a progetti di solidarietà internazionale ed iniziative locali.

L’Auser Regionale ha un protocollo di intesa con Unicef, per la realizzazione delle Pigotte la cui ‘adozione’ è finalizzata alle vaccinazioni dei bambini del terzo mondo e con l’associazione Intersos, alla quale viene fornito vestiario ed altro.

Fonte: Ufficio stampa