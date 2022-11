Autobus a Firenze, linea 10 sopressa per un mese: navette per Settignano

Da lunedì 7 novembre, e per circa un mese, la Linea 10 che collega Piazza della Libertà con Settignano sarà temporaneamente soppressa a causa dei lavori di riqualificazione che interesseranno Piazza Niccolò Tommaseo.

Questa variazione scatta a causa dell’attività dei cantieri, che renderà impossibile il transito dei consueti autobus nella Piazza.

Per garantire il collegamento tra Firenze e Settignano, Autolinee Toscane metterà a disposizione un servizio navetta, effettuato con bus più piccoli, che insieme all’interscambio della linea 17, permetterà di collegare la zona centrale di Firenze con Settignano.

Gli orari delle prime ed ultime corse della navetta saranno gli stessi effettuati dalla linea 10. È possibile consultare gli orari della navetta sul sito web at-bus.it nella pagina “ORARI” – Servizi Urbani - Servizi Urbani Area Metropolitana Fiorentina – “NS Navetta Settignano”.

Ecco le alternative per spostarsi tra Firenze e Settignano:

Partendo dalla zona centrale di Firenze, per raggiungere Settignano, sarà necessario prendere la linea 17, in direzione “Viale Verga” fino al capolinea alla fermata “Verga Tozzi”. Da questa fermata ci sarà la navetta, effettuata con un bus più piccolo, che partirà per Settignano, percorrendo Viale Gabriele D’Annunzio concludendo la sua corsa poco prima di piazza Niccolò Tommaseo all’altezza di Via Simone Mosca.

Partendo da Settignano, all’altezza di Via Simone Mosca, la navetta, arriverà fino a Viale Verga, dove sarà possibile prendere la linea 17 in direzione “Via Boito” (17B) o “Cascine” (17C) per raggiungere la zona centrale di Firenze.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa