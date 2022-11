Falsi vaccini per avere Green Pass, pene per quattro pazienti

In quattro hanno patteggiato pene da cinque mesi fino a un anno. Sono i pazienti del dottor Calvani, medico no vax dell'appennino pistoiese che aveva gestito un giro di finte vaccinazioni anti-Covid per avere il Green Pass.

Stando a La Nazione, le pene per i clienti sono rispettivamente di 5 mesi e 10 giorni, 6 mesi, 8 mesi e un anno. Calvani, 67 anni, è agli arresti domiciliari dallo scorso 31 dicembre, ed è stato condannato in primo grado a cinque anni di reclusione. QUI la vicenda.