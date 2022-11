Commemorazione dei caduti a Vinci: "Capire il passato per costruire il futuro"

Il 6 novembre è in programma a Vinci la commemorazione dei caduti della prima guerra mondiale e dei Caduti di Nassiriya.

La cerimonia inizierà alle ore 10 in piazza Caduti di Nassiriya con il ritrovo delle autorità e dei rappresentanti delle associazioni, l'omaggio ai Caduti e la deposizione di una corona d'alloro. Mezz'ora dopo al Parco monumentale della rimembranza ci sarà l'omaggio del sindaco Giuseppe Torchia e delle autorità a tutti i Caduti del Comune di Vinci, anche in questo caso sarà deposta una corona di alloro. La giornata si concluderà alle ore 11 alla chiesa propositura di Santa Croce con la Santa Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.

"È una giornata importante, sentita da tutta la cittadinanza – dicono il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e l'assessore ai progetti di valorizzazione della memoria storica e democratica Mila Chini -. Per costruire il futuro dobbiamo studiare e capire il passato, è necessario capire bene cosa è successo, fare in modo che le atrocità della guerra di cui è stata teatro l'Europa tra i 1914 e il 1918 non si ripetano".

