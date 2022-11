Firenze rende omaggio alle Forze Armate

Le celebrazioni per la ricorrenza della festa dell’Unità nazionale e la giornata delle Forze Armate hanno avuto inizio nella mattinata odierna, in Piazza dell’Unità d’Italia, con la deposizione di una corona commemorativa presso il monumento ai caduti, al cospetto delle principali autorità cittadine, civili e militari.

Successivamente è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica che, nel ricordare le Forze Armate che con grande impegno e dedizione hanno permesso all’Italia di diventare uno Stato unito, libero e democratico, ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti gli uomini e donne in armi impegnati quotidianamente nella difesa delle nostre Istituzioni, della nostra sicurezza, libertà e pace.

A seguire l’intervento del Prefetto, Valerio Valenti, che, nell’esprimere una profonda riconoscenza e ammirazione verso tutte le Forze Armate impegnate attivamente in Italia e nel mondo, ha richiamato l’importanza e l’attualità dei valori di unità nazionale e di coesione sociale, rammentando che, nonostante le profonde diversità culturali, religiose, di costumi che hanno attraversato e ancora oggi attraversano il nostro Paese, gli italiani hanno saputo accettare e valorizzare tali particolarismi. E’ stato perciò rimarcato il fondamentale compito di quanti rivestono incarichi di rappresentanza pubblica nell’accrescere la consapevolezza della centralità di questi valori, soprattutto in un periodo storico così delicato come quello attuale. “Spetta a tutte le istituzioni mantenere la barra a dritta – ha detto il Prefetto Valenti – e preservare e rafforzare la coesione sociale, soprattutto in quei frangenti, come quelli dei tempi che stiamo vivendo, in cui le contrapposizioni rischiano di inasprirsi e le posizioni politiche ed ideologiche appaiono talora inconciliabili”. “Dunque – ha concluso il Prefetto – un grande impegno attende tutti, uniti e fieri di appartenere a questo grandissimo Paese. E fierezza, unità e forza dobbiamo trarre dalla consapevolezza che dei valori e degli ideali più alti di questa Nazione sono alfieri nel mondo i ragazzi delle nostre Forze Armate”.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio stampa