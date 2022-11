Ginecologia Empolese Valdelsa, Galli (Lega): "Dati impietosi sulle tempistiche"

"Sono dati complessivamente impietosi quelli forniti dall'Asl Toscana Centro in merito alle tempistiche relative agli esami nell'area dell'Empolese-Valdelsa nel 2021" afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità.

"Per alcune visite specialistiche, si tratta, per il cittadino, di una sorta di terno al lotto, considerando le lungaggini a cui uno deve andare incontro, ad esempio, per quel che riguarda ginecologia ed oculistica. Peraltro, pure per altre visite, come pneumologia, urologia, ortopedia, cardiologia, i numeri forniti dall'Asl sono tutt'altro che confortanti" precisa l'esponente leghista.

"Quindi, ci pare abbastanza chiaro ed è la stessa Azienda sanitaria ad ammetterlo, considerati i dati pubblicati recentemente che l'annosa problematica inerente le liste d'attesa sia ben lungi dall'essere superata; un paio di settimane orsono, invece, in Commissione, il Direttore Generale Morello si era espresso in altri termini e quindi rimaniamo sorpresi dall'evidente difformità fra quanto rilevato dall'Asl e quello dichiarato dal predetto dirigente che invitiamo, dunque, ad andare di persona a verificare la realtà delle cose. Insomma, siamo, purtroppo, alle solite, i cittadini, in questo caso empolesi e valdelsani, ogniqualvolta si devono approcciare con la Sanità pubblica devono, dunque, armarsi di tanta pazienza, prima di poter accedere alle prestazioni: di tale reiterata precaria situazione, che ne pensa l'Assessore Bezzini?"conclude amaramente Giovanni Galli.