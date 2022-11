Gli diventa amico per rapinarlo del Rolex, arrestato 28enne

Lunedì scorso, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo toscano, nei confronti di un cittadino marocchino di 28 anni, ritenuto responsabile di aver commesso una rapina nella notte dello scorso Ferragosto.

Sulla base degli elementi di prova raccolti dalla Sezione contro il Crimine Diffuso della Squadra Mobile di Firenze, l’uomo è indagato per il reato di rapina aggravata per un valore di circa 15.000 euro.

La notte tra il 14 e il 15 agosto scorso, infatti, il cittadino straniero si trovava in un famoso locale della movida nella zona di Firenze Sud, quando ha conosciuto l’uomo che poi sarebbe diventato la sua vittima: un turista americano in visita a Firenze.

Dopo aver trascorso l’intera serata all’interno della discoteca, i due si sarebbero anche scambiati l’amicizia sui social e, fino alle 4.00 del mattino, avrebbero continuato a parlare nei parcheggi davanti al club.

Ma, proprio a fine serata, approfittando del buio e del rapporto di amicizia e fiducia che si era creato tra i due, il cittadino marocchino si sarebbe scagliato sul turista - completamente spiazzato da quanto stava accendendo - lo avrebbe, dapprima, immobilizzato e poi gli avrebbe tolto con violenza dal polso un orologio marca Rolex e dal collo una collanina d’oro, per un valore complessivo di 15.000 euro.

A seguito di quanto accaduto, la Squadra Mobile fiorentina è arrivata a stringere il cerchio sul giovane marocchino, già noto alle Forze di Polizia per reati di vario tipo, e a far ritenere sussistente il pericolo di commissione di ulteriori reati e idonea la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip.