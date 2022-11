Ico Hub, il servizio amico delle startup

Nella fase più delicata e difficile, quella iniziale nella quale si devono muovere i primi passi, le startup del nostro territorio hanno un prezioso punto di riferimento a cui rivolgersi per dissipare dubbi e risolvere problemi.

E’ l’incubatore dell’Empolese Valdelsa Ico Hub, il luogo dove le cose accadono, la casa di chi crede nelle proprie idee dando loro l’opportunità di trasformarle in progetti d’impresa.

Alessandro Cino, che con Sara Ballerini ha dato vita a questo innovativo progetto, spiega che “questo incubatore vuole essere fulcro e motore dello sviluppo di idee innovative da trasformare in progetti imprenditoriali fattibili, sostenibili e scalabili. Vogliamo attrarre e trattenere talenti offrendo loro l'opportunità di formarsi, crescere e realizzare la propria idea, perché la creazione di nuove start up darà un importante impulso a tutto il sistema economico dell'Empolese Valdelsa”.

Chi da vita ad una nuova impresa, in concreto, trova in questo incubatore un gruppo di persone che mettono la loro esperienza a suo servizio con corsi di formazione ed ingresso sul mercato. Il tutto gratuitamente visto che eventuali consulenze saranno poi pagate una volta entrati sul mercato ed avendo così posto basi più solide.

“L’obiettivo finale – prosegue Cino – è formare le persone per presentare poi il pitch a investitori, industriali ed istituzioni. E’ una sorta di biglietto da visita, una presentazione di pochi minuti accompagnata da slide in cui il team illustra la propria start up a potenziali investitori. Noi, oltre a formare le persone, organizziamo questi momenti di incontro, dando così a potenziali, nuovi imprenditori la possibilità di affacciarsi sul mercato trovando chi è disposto a credere nella loro idea”.

Il tutto grazie ad un team di mentor e formatori. I partner importanti non mancano e la voglia è quella di arrivare anche nelle aule delle università degli Istituti superiori del nostro territorio.

Il prossimo 16 novembre, presso la sede di Ico Hub in via dell’Industria a Montelupo, è in programma l’evento “obiettivi ben formati” per spiegare come dare concretezza a ciò che una persona vuol realizzare. Ico Hub ha anche un sito ben curato nel quale poter avere tutte le informazioni. Per chi vuol trasformare un’idea in un lavoro, l’occasione è ghiotta.

E’ stata aperta la seconda call per partecipare alla selezione delle migliori idee da incubare con il percorso di formazione. La data ultima per iscriversi è il 20 novembre e il corso avrà inizio il 28

novembre.