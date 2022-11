Il Comitato per la Pace di Empoli sfila alla manifestazione di Roma

La mano colorata per dire no alla guerra: una barriera umana contro il conflitto. Gli attivisti del Comitato Empoli per la Pace parteciperanno alla manifestazione “Cessate il fuoco subito, negoziato per la Pace!” organizzata dalla Rete italiana per il disarmo e che si tiene sabato 5 novembre a Roma.

In numerosi saranno presenti al corteo nella capitale (la partenza del “serpentone” umano è prevista alle ore 12 da piazza della Repubblica e la conclusione è in piazza San Giovanni in Laterano dove dalle 15 inizieranno gli interventi dei promotori dell’iniziativa e di alcuni testimoni del conflitto) grazie ad alcuni pullman organizzati dalle associazioni territoriali che partiranno da Empoli e da Firenze.

Il Comitato per la Pace sfilerà con uno striscione sul quale al centro ci sarà proprio quella mano dipinta dai colori della Pace: un modo per dire “Basta con la guerra”. Ma anche per rafforzare i motivi che hanno portato, dallo scorso luglio a oggi, all’allestimento e al presidio giornaliero della Tenda per la Pace in piazza della Vittoria.

- Stop all’invio delle armi

- Si alla diplomazia sia da parte dell’Onu che dell’Europa

- No al riarmo e all’aumento delle spese militari

- Subito ratifica dell’Italia del trattato di proibizioni delle armi nucleari

I cittadini che non potranno partecipare alla manifestazione nazionale a Roma ma che vogliono supportare l’iniziativa del Comitato empolese, possono recarsi in piazza della Vittoria sabato pomeriggio (il presidio è attivo ogni giorno dalle 18 alle 19).

Sabato, in concomitanza con la manifestazione romana, gli attivisti in servizio civile realizzeranno in piazza un mega cartellone contro la guerra, sul quale tutti coloro che vorranno potranno lasciare una parola , un pensiero o un disegno.

Fonte: Comitato promotore Empoli per la Pace