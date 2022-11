In sinagoga la commemorazione dei deportati ebrei fiorentini

Il Presidente del Consiglio comunale Luca Milani rappresenterà l'Amministrazione comunale alla Commemorazione dei deportati ebrei fiorentini che si terrà, presso la Sinagoga, in via Farini, 6, domenica 6 Novembre alle 18.

“È un dovere istituzionale e civico ricordare i fatti drammatici del passato e quanto accaduto agli ebrei fiorentini che furono deportati. I temi della discriminazione e del razzismo, che in passato hanno portato a tragedie, non vanno dimenticate. Più si raccontano le nostre memorie – spiega il presidente del Consiglio comunale Luca Milani – e più si riuscirà a far crescere le giovani generazioni con principi saldi”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa