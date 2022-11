La Regione e l'Europa sostengono i nidi di Montopoli

L'amministrazione comunale del Comune di Montopoli in Val d'Arno, anche per quest'anno educativo 2022/2023 ha aderito ad un progetto finanziato con risorse della Regione Toscana e dell'Unione Europea – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Anno Educativo 2022/2023 - finalizzato a migliorare e sviluppare i servizi di educazione e accoglienza per la prima infanzia nel territorio regionale della Toscana anche in un'ottica di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

La Regione Toscana, Stato e Unione Europea svolgono infatti da anni un ruolo attivo ed importante nel migliorare e sviluppare i servizi di educazione ed accoglienza per l'infanzia di qualità di tipo universalistico.

Il bando è finanziato con le risorse del POR-FSE 2014-2020 e del Fondo per lo Sviluppo e Coesione e rientra bell'ambito del Progetto Giovani Si della Regione Toscana.

I Nidi comunali del Comune di Montopoli sono aperti dal lunedi al venerdi dalle ore 7,30 alle ore 16,30 e accolgono fino a 73 bambini/e di età compresa tra i 3 e i 36 mesi (28 bambini il Peter Pan e 45 bambini il Galeone Dorato).

I Nidi d'Infanzia comunali hanno iniziato l'attività dal 01 settembre 2022, e chiuderanno il 31/07/2023 senza interruzione nelle vacanze natalizie e pasquali.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa