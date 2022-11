Lavori sulla provinciale a Massarella, un tratto a senso unico alternato

Lavori sulla Sp 111 'Di Massarella' nel comune di Fucecchio. L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla provinciale un senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri e la limitazione di velocità a 30 km/h, per il restringimento della carreggiata nell'area di cantiere dal km 3+000 al km 5+500 circa. Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dal 4 al 30 novembre 2022 in orario 00/24.