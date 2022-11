Lite in Consiglio comunale tra Piccini e Caridi: interviene la polizia municipale

Bagarre in Comune a Siena, dove la polizia municipale è intervenuta in municipio per riportare l'ordine nella seduta del Consiglio comunale, dopo che era scoppiata una lite tra l'ex sindaco e consigliere comunale di Per Siena Pierluigi Piccini e il segretario generale del Comune Franco Caridi. Visti gli animi accesi, il presidente del Consiglio comunale Marco Falorni ha chiamato gli agenti della polizia municipale. La seduta è stata sospesa, ma dopo l'intervento dei vigili urbani la situazione è tornata tranquilla e i lavori sono ripresi.

La lite è nata dalla diversa interpretazione di due articoli del regolamento comunale sul quorum necessario all'approvazione di una delibera. Poco prima del voto di una delibera sulla legittimità del riconoscimento di ripiano debiti fuori bilancio non era presente in aula il numero legale dei consiglieri con assenze sia tra i banchi della maggioranza che della minoranza. Alcuni consiglieri però avevano la tessera che segnala la presenza inserita nel sistema di rilevazione presenze elettronico.