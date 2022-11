Multe al semaforo rosso con i T-Red, FI Fucecchio: "Nessuna risposta alle nostre domande"

Ad oltre 6 mesi dalla presentazione dell'interpellanza in consiglio comunale sull'installazione dei T-Red, con la quale chiedevamo chiarimenti all'amministrazione comunale in merito all'installazione dei T-Red, e proponevamo l'opportunità di apporre dei dispositivi a tempo ai semafori, per avvertire delle tempistiche gli automobilisti, oltre all'opportunità di mettere un semaforo intelligente all'incrocio tra la Sp11 e via delle fornaci, ad oggi nessuna risposta ci è stata data.

Per questo, dopo aver sollecitato per le vie brevi, sia il presidente del consiglio sia il dott. Galgani l'assessore competente, dopo aver inviato una pec di sollecito al presidente del consiglio comunale in data 21 settembre, dopo aver chiesto pubblicamente in apertura dell'ultimo consiglio risposta all'interpellanza, in data 2 novembre ho scritto alle autorità sovraordinate, affinché intervenissero nei confronti dell'amministrazione per far rispettare l'art. 43 del TUEL all'amministrazione comunale che sta deliberatamente violando detto articolo che impone la risposta al consigliere comunale entro 30 giorni.

Visti i numerosi casi di multe elevate e le proteste dei cittadini, oltre ai ricorsi fatti da molti di essi alle multe elevate dai T-Red, la mancata risposta da parte dell'amministrazione, fa temere che possano esserci inadempienze da parte della stessa, (non si spiega un così lungo periodo senza rispondere nonostante i solleciti fatti anche pubblicamente) per questo motivo nella lettera indirizzata a Prefettura, ANAC e Difensore Civico, ho chiesto di verificare la regolarità di detti dispositivi, stante la reticenza dell'amministrazione a fornire le risposte richieste.

Con apposita nota del 3 novembre, ho chiesto specificatamente alla Prefettura di acquisire tramite i propri uffici la documentazione e la relazione istruttoria con cui sono stati motivati tali dispositivi, eventuale relazione del comando polizia unionale o polizia stradale, relazione dirigente del settore responsabile ecc. L'amministrazione comunale dimostra con questo bieco atteggiamento, non certamente improntato alla trasparenza, o di avere qualcosa da nascondere, o di non avere altri mezzi, quali quelli dell'ostruzionismo per contrastare il lavoro di una opposizione attenta e costruttiva.

Fonte: Forza Italia centrodestra Fucecchio, il capogruppo Simone Testai