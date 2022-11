Nuova data a Empoli per l'incontro con Postorino

Si terrà domenica 13 novembre 2022 l'incontro con la scrittrice Rosella Postorino, dedicato al libro " Io, mio padre e le formiche. Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani" (Salani). L'iniziativa, inizialmente in programma il 28 ottobre, si terrà alle 17.30 al Cenacolo degli Agostiniani di via dei Neri, 15, nell'ambito della rassegna "Futura. Scrittori in rete", a cura dell'associazione culturale La Nottola di Minerva, con il contributo della rete Rea.Net.

L'autrice, vincitrice nel 2018 della sessantaseiesima edizione del Premio letterario ‘Pozzale Luigi Russo’, nel corso dell'iniziativa arricchita dalle letture di Federica Miniati, dialogherà con Stefano Miniati.

Fonte: Ufficio stampa