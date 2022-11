Scuola e Costituzione, alle Oblate il libro di Fulvia Alidori dedicato a Silvano Sarti

Domani alle ore 17, nella Sala Sibilla Aleramo della Biblioteca delle Oblate in via dell’Oriuolo 4 a Firenze, è in programma la presentazione del libro, promosso dalla Camera del Lavoro di Firenze e realizzato in collaborazione con Florence Art Edizioni, “Ali di Gru. Silvano Sarti in un racconto per le scuole”, scritto da Fulvia Alidori (2022, 64 pagine, 13,50 euro). All’iniziativa alle Oblate interverranno la segretaria generale di Cgil Firenze Paola Galgani, il presidente del Consiglio comunale Luca Milani, l’assessora comunale all’educazione Sara Funaro e il direttore dell’Istituto Storico Toscano della Resistenza Matteo Mazzoni, oltre all’autrice e a Silvia Tozzi di Florence Art Edizioni.

Il libro si rivolge specificamente ai giovani ma insegnanti, educatori e tutti coloro che hanno a cuore i valori espressi dalla Costituzione possono farsi promotori della sua diffusione, del suo utilizzo nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Spiega Paola Galgani: “Silvano ci ha lasciato da quasi 4 anni, ma ci manca ancora tanto. La sua passione civile, la sua capacità di indignarsi di fronte alle ingiustizie e alle diseguaglianze, la sua etica, la sua umanità restano un nostro patrimonio. Dopo la pubblicazione del libro ‘Silvano Sarti: partigiano, operaio, sindacalista’ l’anno scorso, vogliamo continuare con l’opera di memoria per tramandare il suo esempio sull’antifascismo, sull’impegno civile, sulla difesa della Costituzione: in questo senso siamo certi che il bellissimo volume di Fulvia saprà parlare ai più giovani. La presentazione del libro cade il 5 novembre, nella giornata della mobilitazione nazionale per la pace, in legame col messaggio pacifista più profondo, quanto mai necessario in questo momento e sempre presente come orizzonte nell’eredità spirituale che ci ha lasciato Silvano”.

Aggiunge Silvia Tozzi di Florence Art Edizioni: “Ali di Gru è un racconto meraviglioso. Impossibile non restarne catturati. E’ un richiamo d’allerta o di lotta, di contatto oppure d’amore. E’ come una palla di neve che rotola e che ad ogni giravolta s’ingrossa: concetti, idee, speranze, sentimenti sul nostro tempo, sui valori trasmessi dai padri costituenti da custodire e difendere”.

IL LIBRO

Protagonisti della storia sono gli studenti di una classe superiore che, a poco a poco, scoprono la figura di Silvano Sarti, partigiano-operaio-sindacalista, scomparso nel 2019, delegato sindacale Cgil e presidente dell’Anpi fiorentina. Un uomo onesto e generoso che ha dedicato la sua vita alla difesa di quei valori, prodigandosi affinché i contenuti della nostra Costituzione trovassero vera applicazione.

“Ali di Gru” è un breve racconto pensato per avvicinare i giovani ai temi della Resistenza, della cittadinanza attiva e ai valori della Costituzione, stimolando il dibattito e la riflessione sul loro significato e sulla loro importanza sia storica che attuale. Fa parte di un progetto più ampio, iniziato con l’uscita del volume biografico/fotografico “Silvano Sarti. Partigiano, operaio e sindacalista” (Florence Art Edizioni, 2021). E’ un testo semplice ed efficace, scritto con il linguaggio degli adolescenti, in grado di coinvolgere ed emozionare anche coloro che non hanno vissuto in prima persona gli eventi che hanno dato vita al movimento resistente, la cui memoria deve essere costantemente rinnovata.

Il volume ci parla del passato per aprirci gli occhi sul futuro. E lo fa attraverso la figura di un uomo che si è dedicato agli altri, prodigandosi affinché i valori della nostra Costituzione trovassero vera applicazione. Durante la sua lunga vita, Silvano Sarti, il partigiano “Pillo”, è sempre stato alla ricerca di un costante dialogo con i giovani, e questo libro parla ai giovani. In questa storia passato e presente si intersecano, perché il presente è sempre frutto di azioni passate: il benessere e la libertà che oggi spesso diamo per scontati, non arrivano dal nulla, ma sono frutto di lotte e sacrifici da parte di chi ci ha preceduto. Partecipazione, cittadinanza attiva e memoria storica: ecco le parole chiave di questa lettura.

Il volume contiene inoltre la sezione (con molte foto) “Silvano Sarti, una vita per immagini” di Silvia Tozzi di Florence Art Edizioni.

L’AUTRICE

Fulvia Alidori nasce a Firenze nel 1967. Laureata in Scienze Politiche, ha svolto attività di volontariato presso la Casa Bambini dell’Istituto degli Innocenti di Firenze e presso l’Anpi (Associazione nazionale partigiani d’Italia) a cui è iscritta e nella quale è impegnata attivamente. Per l’Anpi Oltrarno ha redatto le schede didattiche destinate alle scuole secondarie de “I luoghi della memoria”, nell’ambito del progetto del Comune di Firenze “Le chiavi della città”. Scrive per “Patria Indipendente”, rivista ufficiale dell’Anpi e per il quadrimestrale di poesia Collettivo R dell’Associazione culturale Athaualpa. Ha pubblicato “Impressioni di Resistenza” (2008), otto racconti su otto partigiani fiorentini, “Cento colpi e le sbucciature” (Florence Art Edizioni, 2010) e, insieme a Daniele Susini, nel 2019 “Nonno terremoto. Un bambino nel 1938” (Einaudi Ragazzi). Vive e lavora a Firenze presso la Biblioteca comunale Pietro Thouar e, grazie ai suoi studi, svolge nelle scuole incontri sulla storia della Resistenza.