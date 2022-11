Sydney Sonnino, celebrazioni al Castello di Montespertoli

A cento anni dalla scomparsa del Sidney Sonnino (Pisa 1847 – Roma 1922) che fu uno dei più autorevoli esponenti del liberalismo italiano, attivo durante tutto il periodo dell’unificazione è stato costituito per decreto del ministro della Cultura (D.M. 31/03/2022, N.125), un Comitato Nazionale per promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni per celebrare la figura dello statista nel centenario della sua morte.

Nel 1893 Sonnino fu ministro delle Finanze e del Tesoro nel terzo governo Crispi, operando con successo per il rinnovamento della situazione finanziaria del paese. Il Barone era un avversario di Giolitti, fu due volte Primo Ministro (1906 e 1909-1910). Ha scritto saggi e articoli e fondato il quotidiano “Il Giornale d’Italia”. Fu ministro degli Esteri nei governi di Salandra, Boselli e Orlando (1914-1919) e firmò il trattato di Londra. Sonnino era un grande riformatore liberale e attento del sistema agricolo, fu anche un giornalista di spicco, convinto sostenitore del suffragio universale.

Al Comitato Nazionale, promosso dalla “Associazione per gli interessi del Mezzogiorno” (ANIMI), presieduto dall’on. prof. Gerardo Bianco, hanno aderito 35 professori di 21 università, il prof. Pier Luigi Ballini presidente del Centro Studi Sidney Sonnino con sede nel Castello Sonnino di Montespertoli, dove è conservato l'importante archivio dello statista, e i rappresentanti di altri Centri Studi.

Il programma delle manifestazioni a cura del Comitato nazionale prevede, ad oggi tre convegni. Il primo dedicato all’attività giornalistica, parlamentare e ministeriale dell’illustre italiano fra ‘800 e ‘900, che si terrà l’8 novembre al Castello Sonnino di Montespertoli, il castello di famiglia che è anche la sede del Centro di Studi fondato nel 2005. Castello Sonnino è una storica azienda vitivinicola del Chianti Montespertoli DOCG, proprietà della famiglia de Renzis Sonnino dall'inizio del 1800 e casa di Sidney Sonnino durante gli anni del suo governo. Monumento nazionale, è parte di ADSI e dell'Associazione Case della Memoria. Dal 1989, con l'arrivo di Alessandro e Caterina, è iniziato un processo di innovazione focalizzato anche sulla preservazione e la conservazione del patrimonio storico culturale. Infatti, dal 2015, il Castello Sonnino International Education Center accoglie studenti e docenti provenienti da università di tutto il mondo impegnati nello studio della sostenibilità agricola e climatica, biodiversità e food security.

