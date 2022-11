Use, voglia d'impresa per Computer Gross e Scotti Rosa

Sarà la volta buona? E’ quanto si chiedono i tifosi biancorossi che attendono la prima vittoria in questo campionato dell’Use Computer Gross. Stasera la giovane banda di coach Valentino ci prova al Pala Sammontana contro Senigallia (palla a due ore 21, arbitri Bianchi di Riccione e Di Mauro di Sasso Marconi) che attualmente ha sei punti in classifica. “Arriva una squadra che per ora ha fatto benissimo – spiega il tecnico biancorosso - oltre ai sei punti in classifica la compagine adriatica gioca con grande energia in difesa e di squadra in attacco. Ha un ottimo giocatore come Giacomini in cabina di regia e due esterni di qualità come Neri e Santucci. Nel reparto lunghi Pozzetti, pericoloso anche dall'arco, e Musci. Oltre a loro altri tre giocatori, Lemmi Gnecchi e Valle, alle qualità offensive aggiungono fisicità e intensità in tutti e due i lati del campo. Servirà così una partita importante per portarla a casa”. “Da parte nostra – prosegue - abbiamo lavorato per cercare sempre di più di annullare quei piccoli blackout all'interno della partita e migliorare l'approccio. Sono convinto che i miei ragazzi faranno di tutto per provare a strappare i primi due punti davanti al nostro pubblico”.

Ha voglia d’impresa esterna, l’Use Rosa Scotti. Dopo la bella vittoria su Matelica, la squadra di coach Alessio Cioni tenta di ripetersi in Sardegna, precisamente sul campo del Cus Cagliari dove giocherà sabato pomeriggio alle 17 (arbitri Roberti di Napoli e Procida di San Cipriano Picentino). Il fatto che si tratta della sola squadra ancora ferma al palo non lascia comunque tranquillo coach Alessio Cioni. “La classifica di Cagliari è bugiarda – attacca – è vero che ha ancora zero punti, ma in queste prime partite ha sempre perso di poco e storicamente in casa mostra una faccia diversa. Giocare a Cagliari non è mai semplice e per questo temo la partita sia per il valore delle avversarie sia per la voglia di riscatto che avranno. Nelle prime giornate hanno avuto anche problemi fisici e quindi servirà massima attenzione anche perché il roster è di tutto rispetto”. “Noi – prosegue – non abbiamo avuto una settimana facile per alcuni acciacchi fisici di alcune ragazze ma speriamo di recuperare tutte per la trasferta. Sarà importante anche essere pronte mentalmente e da questo punto di vista aspetto risposte importanti dalla squadra per proseguire nel nostro campionato finora positivo e per fare anche passi in avanti dal punto di vista del gioco”.

