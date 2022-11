Vandali al giardino "Primo Levi" di Montemurlo, ripulito in tempi record

Il Comune di Montemurlo ha sistemato a tempo di record il giardino "Primo Levi" di via Raffaello a Bagnolo, preso di mira qualche giorno fa dai vandali. Sui muretti e sui giochi erano apparse una serie di scritte e segni osceni che deturpavano questa piccola oasi di verde, inaugurata appena due anni fa e realizzata dalla ditta Anteprima Tessuti grazie alla convenzione stipulata con il Comune di Montemurlo.

Uno spazio giochi che purtroppo non è la prima volta che viene preso di mira dagli "imbrattatori" e che è oggetto di danneggiamenti, come spiega il sindaco Simone Calamai: "Siamo voluti intervenire subito per ripristinare il decoro dell'area e restituire in condizioni ottimali il giardino ai bambini e ai cittadini della zona" spiega il sindaco Simone Calamai, che ha fatto pulire i muri e lo scivolo dalle scritte e dai disegni che li deturpavano. "È inaccettabile che qualcuno possa anche solo pensare di danneggiare beni che appartengono a tutta la comunità". Il giardino rappresenta un importante servizio per le famiglie e i bambini della zona, luogo di gioco e di aggregazione, che mancava nel quartiere.

Il sindaco Calamai inoltre ricorda l'impegno del Comune di Montemurlo per mantenere gli spazi pubblici e il verde sempre puliti e ordinati, anche grazie ad alcune convenzioni stipulate con associazioni del territorio: "Vorrei fare un appello a tutti i cittadini e chiedere il loro aiuto per difendere i beni pubblici, come piazze e giardini, dai vandali e dagli incivili - conclude il sindaco Calamai - Quando vedete qualcuno che danneggia il patrimonio pubblico, vi prego di segnalarlo prontamente alla polizia municipale o alle forze dell'ordine. Il Comune appartiene a tutti i cittadini ed è importante essere sentinelle attive e attente a ciò che ci circonda. Non possiamo permettere che il degrado abbia la meglio".

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa