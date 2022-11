Volley Scandicci, Savino Del Bene in trasferta a Villafranca Piemonte

Dopo aver affrontato quattro partite in dieci giorni la Savino Del Bene Volley si prepara ad un'altra sfida di campionato.

Domenica 6 novembre, a partire dalle 17.00, la squadra di coach Barbolini sarà infatti impegnata al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte, dove sarà chiamata ad affrontare le padrone di casa della Wash4green Pinerolo.

EX E PRECEDENTI

Una solo una giocatrice di Pinerolo ha indossato la maglia della Savino Del Bene Volley:

Valentina Zago, opposto mancino classe 1990 ha militato in due stagioni differenti nella Savino Del Bene Volley, indossando la maglia del club scandiccese nell'annata 2016-2017 e in quella 2018-2019.

Tra le fila della Savino Del Bene Volley non sono invece presenti ex Pinerolo.

Quello di questo fine settimana sarà il primo confronto ufficiale tra il Wash4Green Pinerolo e la Savino Del Bene Volley.

LE PAROLE DI COACH BARBOLINI

"Andiamo in un campo molto difficile, dove Novara ha rischiato tantissimo. È una squadra che gioca molto bene in casa, per cui dovremo stare molto attenti e preparare bene la gara. Noi dobbiamo migliorare, non tanto per vincere con Pinerolo, ma per crescere come squadra."

LE AVVERSARIE

La Wash4Green Pinerolo è una neo promossa nel campionato di Serie A1. Nella passata annata sportiva la formazione piemontese ha chiuso al primo posto il girone A di Serie A2, aggiudicandosi per 3-1 la serie con la Millenium Brescia, valida per la promozione nel massimo campionato di pallavolo.

La formazione guidata da coach Michele Marchiaro è a caccia della sua prima vittoria in Serie A1 e ad oggi ha un punto in classifica, conquistato lo scorso 26 ottobre, quando Pinerolo si è arresa solamente al tie break contro Novara.

Per la gara di domenica coach Marchiaro si affiderà ad un 6+1 composto da Prandi al palleggio, Zago da opposto, Akrari e Gray come centrali, Ungureanu e Grajber in banda e Moro come libero.

IN TV

La partita tra Wash4Green Pinerolo e Savino Del Bene Scandicci sarà visibile, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Inserendo al momento della registrazione il codice SCANDICCI10 sarà possibile usufruire del 10% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Ufficio Stampa