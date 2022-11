Case popolari, Cascina stanzia 180mila euro

A fine luglio il Comune di Cascina ha impegnato a favore di Apes la ragguardevole somma di 180.000 euro per tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ubicati nel territorio comunale, attualmente disponibili all’assegnazione ma che necessitano preventivamente di interventi di ripristino. Apes, sulla base della somma stanziata dall’amministrazione comunale, ha già provveduto alla redazione dei progetti esecutivi. Si prevede, quindi, che i lavori inizieranno nei primi mesi del 2023, rendendo presto disponibili nuovi alloggi.

“Abbiamo deciso di investire ben 180mila euro di risorse comunali – dichiarano le assessore Giulia Guainai e Irene Masoni – per permettere di avviare tempestivamente i lavori di ripristino su tutti gli alloggi ERP liberi e in attesa di assegnazione. Si tratta di una decisione che permetterà di rendere fruibili questi alloggi entro la metà del 2023 e che si inserisce pienamente nella direzione di una maggiore valorizzazione e attenzione al patrimonio immobiliare pubblico da destinare a fini abitativi. Centriamo quindi un importante obiettivo di mandato, che assume ancora maggior rilievo in un periodo storico ed economico come quello che stiamo vivendo, avviando una programmazione di ripristino e riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica esistente”.

Un altro risultato importante per l’amministrazione comunale di Cascina, che fin dal suo insediamento ha puntato a dare risposte concrete sul fronte casa, e che va in parallelo alla pubblicazione del nuovo bando ERP avvenuta nelle scorse settimane. “La collaborazione tra l’ufficio patrimonio e l’ufficio casa, di cui siamo estremamente soddisfatte – aggiungono le assessore –, ha permesso di raggiungere un risultato senza precedenti, che accelererà le tempistiche di risposta ad un bisogno primario come quello della casa. Un ringraziamento va anche ad Apes che sta attuando, con puntualità e prontezza, la programmazione indicata dell’amministrazione”.

Fonte: Comune di Cascina