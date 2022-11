Arriva il nuovo spazio soci Coop Montespertoli

Lunedì 7 novembre 2022 inaugura ufficialmente il nuovo spazio soci Coop Montespertoli. Si tratta di un servizio a portata di mano del cliente, uno spazio dove l'utente può confrontarsi con personale qualificato in materia di prestito sociale ma anche riguardo alla carta socio Coop per scoprirne tutti i vantaggi.

Da anni, infatti, Coop Montespertoli ha firmato numerose convenzioni con gli esercenti del luogo per poter offrire ai propri soci una serie di sconti, agevolazioni e omaggi: dallo Studio dentistico del dottor Nigi, all'Ottico di piazza del Popolo, fino a Ge-Ass assicurazioni di Andrea Mancini.

Il ricevimento soci e clienti verrà effettuato tutti i giorni dell'apertura del negozio e a orario continuato: dal lunedì al sabato, dalle ore 8:00 alle ore 20

(per carta socio e altri servizi), mentre il prestito sociale verrà effettuato nei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

Associarsi a Coop Montespertoli costa 25,00 euro (una tantum) e dà diritto a partecipare a tutte le iniziative promosse dalla Cooperativa oltre a permettere di beneficiare degli sconti e delle offerte del supermercato Coop Montespertoli. La carta consente, inoltre, la partecipazione alle varie assemblee indette, al diritto di voto in occasione delle nomine del consiglio, alle assemblee di bilancio etc. Per poter diventare "Socio Coop Montespertoli" serve solo presentare un documento di Identificazione e il proprio Codice Fiscale.

“Abbiamo risposto a un'esigenza dei cittadini, utenti e soci Coop Montespertoli - hanno commentato il dottor Luciano Cutrini e il ragionier Giuseppe Simoncini, rispettivamente il Presidente e il Vicepresidente della Cooperativa nata nel 1944 - Ci sembrava giusto offrire loro, anche come segno di gratitudine perché ci scelgono tutti i giorni e da anni, un servizio dedicato all'interno del negozio, comodo, per venire incontro alle loro esigenze e trovare personale qualificato, pronto a interfacciarsi per proposte, esigenze e quant'altro. L'orario continuato consente inoltre di mettere al centro il cliente e di farlo sentire sempre più coinvolto nella vita della cooperativa”.