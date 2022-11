Concerto sul canto popolare calabrese a San Miniato

Sabato 12 novembre, primo giorno della Mostra mercato nazionale del Tartufo bianco di San Miniato, la città della rocca ospiterà Anna Maria Civico e il gruppo delle Rrosa Trio, per un incontro e un concerto sul canto popolare calabrese e mediterraneo.

Alle 15 la biblioteca comunale ospiterà un laboratorio aperto a tutti sul canto tradizionale mediterraneo, condotto da Anna Maria Civico, cantante, musicoterapeuta e ricercatrice indipendente di origine calabrese, che si dedica da oltre 25 anni al canto ed alla vocalità nella musica agro-pastorale italiana.

La sera, alle 21,15, le bellissime sale del Palazzo Comunale ospiteranno il concerto per voci femminili delle Rrosa trio, dal titolo "A stisa blues": uno spettacolo musicale attraverso il canto arcaico mediterraneo, che dal sud Italia conduce in Medio Oriente e in Nord Africa, reduce da una tournée internazionale nei più importanti festival di world music e musica popolare.

La giornata è inserita nella cornice della Mostra mercato del tartufo bianco, kermesse di rielievo internazionale giunta quest'anno alla sua 51a edizione; per l'occasione, San Miniato sarà comodamente raggiungibile in navetta con cui sarà possibile tornare anche dopo il concerto.

L'iniziativa rappresenta il secondo appuntamento di Ra.Ro., la prima rassegna di canto di tradizione orale realizzata a San Miniato da "Canto rovesciato", associazione dedita alla promozione della conoscenza del patrimonio immateriale, della socialità musicale e della cultura popolare. L'evento gode del patrocinio e della collaborazione del Comune di San Miniato e di San Miniato promozione. La terza e ultima giornata avrà luogo sabato 3 dicembre e vedrà la partecipazione di Curmaja!, quartetto di musicisti e cantanti da Lombardia e Francia.

Fonte: Ufficio stampa