Empoli premia Ginevra Taddeucci, Pistelli: "Il Comune sostenga il nuoto"

Ginevra Taddeucci è stata premiata dal Comune di Empoli. La nuotatrice, uno dei volti più noti del Team Nuoto Toscana Empoli, viene da tre medaglie - oro, argento e bronzo - tra mondiali a Budapest e europei a Roma.

La premiazione è avvenuta venerdì 4 novembre dalle mani dell'assessore allo sport Fabrizio Biuzzi che ha detto: "Il premio viene dal Comune, ma anche dall'organismo più accreditato a promuovere i diritti delle donne [la commissione pari opportunità, ndr], e per questo ha secondo me ancora più valore. A Empoli cerchiamo ogni giorno di accorciare il divario uomo-donna in ogni settore, e la chiave per riuscirci passa anche da questi momenti".

Si è fatto subito sentire in risposta Giovanni Pistelli, anche lui pilastro del nuoto empolese e allenatore di Taddeucci. Su Facebook ha scritto: "Il comune deve mettere in campo gli strumenti necessari affinché il Team Nuoto Toscana Empoli continui a sostenere l'atleta per proseguire positivamente nella scia dei risultati verso le prossime Olimpiadi".

Il motivo lo ha spiegato ancora Pistelli: "Da due anni chiediamo una gestione dell'impianto più attenta ed equilibrata nonché il ripristino del contributo economico inaspettatamente bloccatosi nel momento di maggior bisogno. Se l'amministrazione comunale resterà insensibile a tali esigenze vi saranno sempre meno occasioni di premiazioni come questa. Per Ginevra quest'anno abbiamo escluso qualsiasi allenamento nell'impianto comunale di Empoli perché alcune piscine hanno deciso di ospitarla gratuitamente sfruttando così l'immagine positiva della campionessa".

Secondo Pistelli stonerebbe l'hashtag #EmpoliFaSport usato da Biuzzi: "Mi sembra inopportuno accanto al nome della nostra atleta almeno fino a quando non sarà ripristinato un rapporto di stima e fiducia più concreto e di riconoscimento vero per la società che tanto lustro ha portato negli ultimi anni allo sport empolese. Sono mesi e mesi che chiedo un incontro a tavolino con l'amministrazione comunale a spiegare approfonditamente la situazione incresciosa che ci ha investito, sto ancora aspettando una risposta ed un invito, è forse finalmente arrivato questo momento?".