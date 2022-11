'Il pane di ieri' in scena a Castelfiorentino

Mercoledì 9 novembre alle 21 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino andrà in scena Il pane di ieri – viaggio nel lavoro da ieri a oggi.

La regia è di Maria Teresa Delogu, che ha curato il laboratorio per giovani e adulti promosso dal Teatro del Popolo di Castelfiorentino nella stagione teatrale 2022/23, di cui questo spettacolo è l’esito finale. In scena Alfredo Agili, Lapo Biagini, Rita Biocca, Giulietta Brogi, Sibilla Campaioli, Alessandra Campatelli, Cinzia Campisano, Giulia Conforti, Franco Corsoni, Martina Fabozzi, Bianca Frangioni, Franca Gaggelli, Lavinia Meo, Mariarita Miceli, Susanna Tamburini, Claudio Tinelli.

“Guadagnarsi il pane”: un modo di dire che significa lavoro:

«Il racconto parte da un punto importante: L'Italia, recita la nostra Costituzione, è una repubblica democratica fondata sul lavoro-spiega Delogu-. E adesso, nel momento in cui il lavoro, uno dei punti su cui si fonda, è così in crisi, frammentato e fluido, cosa accade alla nostra democrazia, e alla nostra società? Una riflessione sul lavoro non è disgiunta da un conseguente ragionamento sulla tenuta sociale, sull'identità di un popolo e sulla sua capacità di immaginare il suo futuro. Il laboratorio teatrale si è svolto intorno a questo asse tematico, per sollecitare un'attenzione degli spettatori svolgendo il filo del racconto del lavoro dal mondo contadino ad una incerta, contemporanea vita lavorativa».

Lo spettacolo è una parte di un più vasto progetto «Il pane di ieri» curato da Vania Pucci, che ha visto e vede coinvolti anche Casa Teatro (percorso permanente di formazione dello spettatore promosso da Unicoop Firenze) e gli allievi di alcune classi dell’Istituto Superiore “F. Enriques” di Castelfiorentino. Il contenitore comune del progetto è una riflessione sul lavoro, e comune è la suggestione a partire dalle immagini delle fotografie dell’archivio «Fondo David Bastianoni» del Teatro del Popolo.