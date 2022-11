Parla il PD: "Fallimento del progetto 'Il Borgo che vorrei'"

Siamo veramente perplessi nel leggere quanto l’amministrazione del nostro Comune scrive e soprattutto fa: parla di un progetto “SMAM il borgo che vorrei” ma è sotto gli occhi di tutti che questo progetto è rimasto e continua a rimanere nell’ambito dei sogni oltre a gravare sulle finanze comunali sarebbe infatti interessante anche sapere a quanto ammontano i fondi destinati al progetto e ad oggi utilizzati senza raggiungere l’obiettivo.

Tutti vorremmo che il borgo del centro storico di S.Maria a Monte e anche quello di Montecalvoli fossero vivaci, vitali, attrattivi, ricchi di potenzialità da sfruttare, tali da connotarli come particolari e interessanti da visitare e anche da vivere, ma certamente non è con le modalità che questa amministrazione ha messo e continua a mettere in piedi con un susseguirsi di bandi che si può ottenere questo risultato.

Dovrebbero ormai aver capito che la proposta non funziona perché mentre si dice che il progetto ha portato all’apertura di nuove 20 attività possiamo vedere che non esistono nuove attività e quelle che ci hanno provato, hanno aperto e chiuso in brevissimo tempo: se erano venti, venti sono senz’altro quelle che hanno chiuso.

Questa è una “bufala” che viene fatta circolare sui giornali ma purtroppo carissima sindaca tra il dire e il fare, come si suol dire, c’è di mezzo il mare.

Smettetela di prendere in giro i cittadini, non se lo meritano, e anche di prendere in giro coloro che pensano di poter usufruire delle esenzioni e dell’uso gratuito nella speranza purtroppo ormai disillusa di poter attivare percorsi commerciali nel borgo.

Servono progetti molto diversi, più interessanti e a lunga scadenza, per rendere il borgo di Santa Maria a Monte appetibile commercialmente e turisticamente.

Il Pd sta lavorando alla ricerca di modalità che realmente siano propedeutiche alla rivitalizzazione dei borghi, infatti sarà un argomento del suo programma per le prossime elezioni

Pd Santa Maria a Monte